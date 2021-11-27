Сборная России поздравила Кержакова с 39-летием
Пресс-служба сборной России поздравила бывшего нападающего национальной команды Александра Кержакова с 39-летием.
«Поздравляем одного из лучших нападающих в истории сборной с днём рождения и желаем здоровья и успехов в тренерской карьере», — говорится в публикации в официальном Twitter сборной.
Кержакову — 39 ?— Сборная России (@TeamRussia) November 27, 2021
Поздравляем одного из лучших нападающих в истории сборной с днём рождения и желаем здоровья и успехов в тренерской карьере ? pic.twitter.com/u501jXKSaQ
Александр Кержаков делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России вместе с Артемом Дзюбой, у обоих форвардов по 30 голов за национальную команду.
Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Сейчас он является главным тренером «Нижнего Новгорода», занимающего 13-е место в Тинькофф РПЛ с 14 очками в 15 матчах.
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