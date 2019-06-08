11:43 | Футбол — Сборная России

Сборная России сыграет в красной форме с Сан-Марино

0
Обсудить

Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды. Встреча пройдет сегодня, 8 июня, начало – 19.00 (мск).

 

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Россия - Сан-Марино

 

Опрос

Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Россия - Сан-Марино?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в июне-2019: против Сан-Марино и Кипра
Материалы других СМИ