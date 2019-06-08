Сборная России сыграет в красной форме с Сан-Марино

Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды. Встреча пройдет сегодня, 8 июня, начало – 19.00 (мск).
В матче @EuroQualifiers с Сан-Марино сыграем в красной форме. Вратарь - в жёлтой. pic.twitter.com/K5NEAc68oi— Сборная России (@TeamRussia) 8 июня 2019 г.
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