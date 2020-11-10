Сборная России провела очередную тренировку, все игроки занимаются в общей группе
12:06
Сборная России провела тренировку на базе в Новогорске перед товарищеским матчем и играм в Лиге наций.
Все 27 игроков национальной команды тренируются в общей группе. Ранее к сборной присоединились полузащитники Алексей Миранчук и Денис Черышев.
Сборная России в ноябре проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также игры Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
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