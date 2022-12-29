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Сегодня, 14:56

Сборная России поздравила болельщиков с наступающим Новым годом

Мария Гусева
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Футболисты сборной России поздравили болельщиков с наступающим 2023 годом. Пресс-служба команды опубликовала видеоролик в Telegram-канале.

«2023 год совсем близко, и наши парни поздравляют вас с наступающими праздниками и желают вам всего самого доброго, чудесного и радостного!» — говорится в сообщении.

Футболисты отметили, что прошедший год выдался трудным для сборной. Преодолеть сложности им помогала поддержка болельщиков.

В этом году российская сборная была отстранена от международных соревнований. Команда провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Футбол
Сборная России по футболу
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