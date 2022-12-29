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Игорь Семшов прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Хочется, чтобы наша сборная и клубы играли на международных турнирах. Безусловно, в Европе более престижно выступать, чем в Азии. Если ФИФА с нас не снимет запрет, нет смысла переходить в Азию. Надо еще понимать, сколько этот запрет продлится и когда Европа снимет с российских клубов и сборных санкции. Сначала я тоже думал, что лучше перейти в АФК и играть там, но даже если сборная России попадет на ЧМ-2026 через Азию, то ФИФА просто не разрешит там играть», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-ne-nado-perehodit-v-aziyu-esli-fifa-ne-razreshit-igrat-v-mezhdunarodny-h-matchah/
Игорь Семшов
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