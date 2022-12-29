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Сегодня, 15:19

Денис Бояринцев скептически высказался о возможном переходе РФС в Азию

Денис Бояринцев: «Переход в АФК вызывает у меня большие сомнения, лучше подождать в УЕФА»
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Бывший футболист сборной России Денис Бояринцев высказал свое мнение по вопросу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нет смысла идти в Азиатскую конфедерацию, если ФИФА и там запретит играть сборной России, — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева. — Должен восторжествовать здравый смысл, и вскоре должны снять все санкции. Лучше подождать решение УЕФА, взять какую-то паузу. Да, сложно без больших соревнований, но может все наладится. Нужно надеяться. Очень большие сомнения по этому переходу в АФК».

По информации СМИ, заседание исполкома РФС по вопросу выхода из УЕФА и перехода в АФК должно пройти в пятницу, 30 декабря.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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