Россия проиграла Швеции. Соболев дебютировал в сборной и забил

Сборная России в товарищеском матче уступила команде Швеции — 1:2 в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

На 21-й минуте шведов вывел вперед Александр Исак. Гости удвоили преимущество на 72-й минуте после рикошета от Федора Кудряшова — гол в итоге записали на Маттиаса Юханссона.

В концовке игры первый гол в дебютном матче за сборную России забил Александр Соболев. В перерыве форвард «Спартака» заменил капитана команды Артема Дзюбу.

Россиянам предстоят матчи Лиги наций — 11 октября со сборной Турции и 14 октября — с командой Венгрии. Эти игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

Товарищеский матч

Россия — Швеция — 1:2 (0:1)

Голы: Исак, 21 (0:1). Юханссон, 72 (0:2). Соболев, 90+1 (1:2).

Россия: Джанаев, Мариу Фернандес (Ионов, 61), Кутепов, Кудряшов, Караваев, Мостовой (Черышев, 61), Оздоев (Зобнин, 46), Газинский (Кузяев, 73), Миранчук (Бакаев, 74), Жирков, Дзюба (Соболев, 46).

Швеция: Юнссон, Крафт (Юханссон, 46), Старфельт, Хольмен, Бенгтссон (Ольссон, 72), Себ.Ларссон (Олссон, 46), Свенссон, Сванберг, Сема (Классон, 77), Исак (Куэйсон, 64), Д.Ларссон.

Предупреждения: Кузяев, 85. Олссон, 90+1.

Судьи: Халис Озкахья. Джейхун Сесигюзел, Керем Эрсой (все — Турция).

8 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».