Салихова: «Штефан Кунц — это «Мерседес» для сборной России. Он умеет развивать молодежь»

Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном назначении немецкого специалиста Штефана Кунца главным тренером сборной России.

«Я только за, если наша сборная переходит на немецкую модель. Вам известна моя позиция: в будущее мы должны двигаться без Станиславов Саламовичей и других отечественных внесистемных специалистов. С этой точки зрения на назначение Штефана Кунца смотрю позитивно. Победный опыт с немецкой U-21 — это очень интересно. Очевидно, что тренер умеет мотивировать и развивать молодежь, что в России большая редкость.

Но сейчас речь о нашей несчастной взрослой команде со своими «легендами» из северной столицы. На этом уровне немцу опыта не хватает. Дисциплину в команде и определенный минимум очков Кунц гарантирует, хуже точно не будет. И общественность будет очарована. Мы получим адекватного европейского специалиста, который без фальши и без хамства ответит на вопросы. И еще, возможно, выведет нас на ЧМ.

Я поддержу это назначение, все-таки Штефан Кунц — это «Мерседес» для нашей сборной, хоть и не S-класса как Флик и не спортивный SLS Amg GT как Тедеско, но E-класс — точно. А если не получится, то будем болеть за Шевченко и сборную Украины», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

C 2016 года сборную России тренировал Станислав Черчесов, который принял команду после чемпионата Европы. Со специалистом национальная команда приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).