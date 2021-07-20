Валуев считает логичным возможное назначение Бердыева на пост главного тренера сборной

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал потенциальное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

«Логично, что Бердыев, скорее всего, станет главным тренером сборной. Я другого и не ожидал. Опыт никуда не девается. Я всегда придерживался мнения, что надо давать возможность нашим специалистам — это же российская сборная», — поделился Валуев с корреспондентом «СЭ» Анастасией Гундоровой.

8 июля пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.