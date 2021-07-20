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Валуев считает логичным возможное назначение Бердыева на пост главного тренера сборной

20:48
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал потенциальное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

«Логично, что Бердыев, скорее всего, станет главным тренером сборной. Я другого и не ожидал. Опыт никуда не девается. Я всегда придерживался мнения, что надо давать возможность нашим специалистам — это же российская сборная», — поделился Валуев с корреспондентом «СЭ» Анастасией Гундоровой.

8 июля пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости