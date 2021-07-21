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Андрей Червиченко: «Я думаю, Кунц только слышал, что в России где-то есть футбол»

11:30
Штефан Кунц. Фото AFP
Штефан Кунц. Фото AFP
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» кандидатуру немца Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

«А чем он так отметился, что его кандидатуру рассматривают? Он тренер немецкой молодежки, которая не выделяется и не показывает футбол мирового лидера, как это сделала молодежь Италии. Мы всегда идем каким-то странным путем. Я думаю, что выберут обязательно что-то несуразное, что не позволит нам попасть на чемпионат мира. Немцы второй чемпионат ничего сверхъестественного не показывают. Штефан не разбирается в нашем футболе, не знает его, поэтому он и фаворит. Логика запредельная. Я думаю, Кунц только слышал, что в России где-то есть футбол. Иногда, может, видел наши команды, но глубинных знаний о нашей сборной у него нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Червиченко высказался о кандидатуре Курбана Бердыева на пост наставника национальной команды.

«Вариант хороший, но он пару лет уже без практики. Это не такая большая проблема, потому что у этого тренера значительный багаж и победы в российских турнирах. С ним все хорошо, кроме окружения. Есть опасение, что состав будет назначать не он. Боюсь, что с ним ситуация может быть хуже, чем с Черчесовым. Сборная может стать мишенью манипуляций со стороны людей, которые нацелены на продажу и трудоустройство игроков», — добавил Червиченко.

C 2016 года сборную России тренировал Станислав Черчесов, который принял команду после чемпионата Европы. Со специалистом национальная команда приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Штефан Кунц с 2016 года тренирует молодежную сборную Германии.

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