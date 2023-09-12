Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:15

Россия — Катар: прямая трансляция матча

Матч Россия — Катар начнется в 18.15 мск 12 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России проведет выездной товарищеский матч против Катара во вторник, 12 сентября. Игра состоится в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» и начнется в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре. Игру Катар — Россия в прямом эфире покажет Первый канал.

Товарищеские матчи.
12 сент, 18:15. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Катар
Россия

Матчем против Катара сборная России завершит осенний учебно-тренировочный сбор, который стартовал 4 сентября. В нем приняли участие почти 50 футболистов. Молодежный состав летал в Египет, где провел два матча против местной олимпийской сборной.

Сборная России в 21 веке провела с Катаром два матча и ни разу не выиграла. В марте 2011-го команда Дика Адвоката в Дохе сыграла вничью со счетом 1:1. В ноябре 2016-го, опять же в Дохе, россияне проиграли — 1:2.

Валерий Карпин и&nbsp;Александр Головин. Россия против Катара: онлайн-трансляция матча сборной в стране ЧМ-2022

Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Тренер Горбачевой Федченко рассказала, как искали сбежавшую фигуристку
Джокович пожаловался на ксенофобию после победы на US Open
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Россия против Катара: онлайн-трансляция матча сборной в стране ЧМ-2022
Гладилин объяснил, почему не будет смотреть матч между Россией и Катаром
Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Катаром
На матче Катар — Россия ожидается около 10 тысяч болельщиков
Итальянский журналист: «Сборной России надо играть хоть с кем-то»
Радченко назвал необходимыми матчи сборной России с Катаром и Египтом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Катаром

Гладилин объяснил, почему не будет смотреть матч между Россией и Катаром
Новости
RSS RSS
Все новости