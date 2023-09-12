Сборная России проведет выездной товарищеский матч против Катара во вторник, 12 сентября. Игра состоится в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» и начнется в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре. Игру Катар — Россия в прямом эфире покажет Первый канал.

Матчем против Катара сборная России завершит осенний учебно-тренировочный сбор, который стартовал 4 сентября. В нем приняли участие почти 50 футболистов. Молодежный состав летал в Египет, где провел два матча против местной олимпийской сборной.

Сборная России в 21 веке провела с Катаром два матча и ни разу не выиграла. В марте 2011-го команда Дика Адвоката в Дохе сыграла вничью со счетом 1:1. В ноябре 2016-го, опять же в Дохе, россияне проиграли — 1:2.