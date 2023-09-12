Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Катаром
Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с командой Катара.
Стартовый состав Сборной России: Сафонов, Волков, Литвинов, Джикия, Макарчук, Фомин, Баринов, Миранчук, Зиньковский, Чалов, Головин.
Запасные: Лантратов, Комличенко, Солдатенков, Обляков, Мухин, Карпукас, Скопинцев, Глушенков, Соболев, Глебов, Хлусевич, Юшин.
Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра. Начало — в 18:15 по московскому времени.
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