Гладилин объяснил, почему не будет смотреть матч между Россией и Катаром

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин рассказал, как оценивает задачи, стоящие перед национальной командой в товарищеской встрече со сборной Катара.

«Я такие матчи не люблю смотреть. Интереса особого нет. Посмотреть новых игроков? Я их и так всех знаю. На мой взгляд, в этой встрече на первом плане будут чисто рабочие просмотровые моменты. Можно сказать, что это рабочий сбор для тренера сборной, который готовит команду для дальнейшего развития. А для болельщика я не вижу в этом матче особого интереса», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.