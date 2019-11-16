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Россия — Бельгия: видео всех голов матча

21:00
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Сборная России играет с Бельгией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Голами в составе бельгийцев отметились хавбек Торган Азар, нападающий Эден Азар (дубль) и форвард Ромелу Лукаку. У россиян отличился защитник Георгий Джикия.

19-я минута, гол Торгана Азара

33-я минута, гол Эдена Азара

40-я минута, дубль Эдена Азара

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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