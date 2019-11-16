Россия — Бельгия: видео всех голов матча
Сборная России играет с Бельгией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Голами в составе бельгийцев отметились хавбек Торган Азар, нападающий Эден Азар (дубль) и форвард Ромелу Лукаку. У россиян отличился защитник Георгий Джикия.
19-я минута, гол Торгана Азара
? Торган Азар после передачи от брата сместился к центру штрафной и мощно пробил в ближний угол.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019
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33-я минута, гол Эдена Азара
Эден Азар удвоил счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019
? #РоссияБельгия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/nfDvFXfvwn
40-я минута, дубль Эдена Азара
? Эден Азар оформляет дубль в первом тайме.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019
? #РоссияБельгия на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/z7ZkXB1hTD
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира