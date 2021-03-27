Радимов считает сборную России фаворитом в матче против Словении

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Словении в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Думаю, что Россия — фаворит сегодня. Мы играем дома, у нас пускают болельщиков. Наша сборная не хуже Словении, мы — четвертьфиналисты чемпионата мира. Победа Словении над Хорватией наоборот должно вселить в нас собранность, этого не хватало в матче с Мальтой. Не согласен, что в нашей группе первое место за Хорватией. Они проиграли первый матч. Очки будут терять все. Если мы добавим в игре на выезде, тогда все будет хорошо», — сказал Радимов «СЭ».

Также Радимов считает, что, несмотря на хорошую форму Александра Соболева, в стартовом составе все равно будет выходить Артем Дзюба.

«Соболев хорошо выглядит в последних матчах. Он стал лучшим футболистом месяца. Но и Дзюба с Мальтой забил гол и отдал голевую передачу. Я думаю, что в старте все равно будет выходить Артем. Черчесов в него больше верит. Но, надо признать, что Соболев действительно в хорошей форме», — сказал Радимов «СЭ».

Матч Россия — Словения пройдет сегодня в Сочи. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)