Джикия заявил, что не рассчитывает на возвращение Акинфеева в сборную России
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия заявил, что не рассчитывает на возвращение в национальную команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
— Вы же звали Акинфеева обратно в сборную. Бесполезно?
— Думаю, да. Турнир все ближе, но он, к сожалению, так и не надумал возвращаться. Его полное право.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной после домашнего ЧМ-2018.
(Игорь Рабинер)
«Год не мог играть на турнирах из-за отсутствия документов. Это могло меня сломать, но сделало сильнее». Большое интервью Георгия Джикии
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