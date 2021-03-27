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Джикия заявил, что не рассчитывает на возвращение Акинфеева в сборную России

13:25
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Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия заявил, что не рассчитывает на возвращение в национальную команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Вы же звали Акинфеева обратно в сборную. Бесполезно?

— Думаю, да. Турнир все ближе, но он, к сожалению, так и не надумал возвращаться. Его полное право.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной после домашнего ЧМ-2018.

(Игорь Рабинер)

«Год не мог играть на турнирах из-за отсутствия документов. Это могло меня сломать, но сделало сильнее». Большое интервью Георгия Джикии

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