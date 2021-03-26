Известный спортивный юрист Михаил Прокопец, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как готовил контракт Фабио Капелло с РФС.

— Как получилось, что контракт Фабио Капелло с РФС готовили вы?

— Это идея Пьерфилиппо, его сына и агента — нанять при заключении контракта с РФС российских юристов. Изначально выбор пал на других людей. Но они не устроили.

— Чем?

— Как я понял, юристы были квалифицированные, но заточенные по трудовому праву только на российское законодательство. А нужно знать еще футбольную специфику. Например, как Трудовой кодекс взаимодействует с регламентами РФС, ФИФА. Увидев пробелы по этой части, Пьерфилиппо начал поиск новых юристов. И вышел на нас с Юрой Зайцевым.

— От нулей в зарплате Капелло у вас не потемнело в глазах?

— В такие моменты от цифр абстрагируюсь.

— Похвально. А вот мы не смогли. Изучали контракт, в свое время опубликованный в «Новой газете», и поражались — семь миллионов евро в год!

— Ну... Я быстро понял — если на эти вещи обращать внимание, работать будет очень тяжело. Игроки из скромных клубов РПЛ, не говоря уже о ФНЛ и ПФЛ, невольно отойдут на второй план. А для нас все клиенты одинаково важны. Независимо от количества нулей в их контракте.

— Помните свою первую мысль, когда контракт Капелло всплыл в «Новой»?

— «Какого хрена?!» Это конфиденциальная информация! Но мы прекрасно понимаем, для чего контракт слили в прессу.

— Для чего?

— Дешевый приемчик в расчете на так называемую пролетарскую ненависть. Чтобы народ ознакомился с цифрами и возмутился. Но такая зарплата — не проблема Капелло. Вот он стоит столько-то. Хочешь — покупай. Нет — возьми тренера подешевле. Но если уж пригласил Капелло и подписал контракт, зачем упирать на то, что это слишком дорого? Мягко говоря, некрасиво.

— Вам кажется, за сливом стоял Толстых?

— Да. Но фактов у меня нет. Исключительно предположение.

— Всякий, кто сталкивался с Капелло близко, убеждался — старикан чрезвычайно крикливый. Вы тоже узнали Фабио с этой стороны?

— Нет. Он, конечно, невероятно харизматичный. Тяжелый взгляд, выпирающая челюсть. Когда заходит в кабинет, хочется сразу встать по стойке смирно. А потом бочком-бочком... Но к нам хорошо относился, мы же ему помогали. Зато с юристами РФС не церемонился. Они на переговорах пытались включить в контракт какой-то пункт. Сказали: «Хотим так!» Капелло ответил: «А я хочу так». — «Нет!» Тогда Фабио молча поднялся и вышел из комнаты.

— А дальше?

— Юристы РФС оцепенели. Через несколько секунд тихо произнесли: «Ладно-ладно, мы согласны на его условия. Зовите Фабио».

— Где нагнали?

— Сидел в соседней комнате. Это было в РФС. Но так себя вести на переговорах может только фигура масштаба Капелло.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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