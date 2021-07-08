При Черчесове сборная России потерпела больше всего разгромных поражений
На Евро-2020 сборная России потерпела два крупных поражения: от Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3) и Дании в Копенгагене (1:4). Для теперь уже бывшего главного тренера россиян Станислава Черчесова эти разгромы стали шестым и седьмым.
Ранее сборная под его руководством крупно уступала бразильцам, уругвайцам, немцам, сербам и тем же бельгийцам. Пять разгромов пришлись на время работы Гуса Хиддинка, два — Олега Романцева, по одному — Анатолия Бышовца, Георгия Ярцева и Леонида Слуцкого.
Крупные поражение сборной России
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Соперник
|
16.06.1996
|
ЧЕ
|
Олег Романцев
|
Германия (н) — 0:3
|
18.11.1998
|
ТМ
|
Анатолий Бышовец
|
Бразилия (г) — 1:5
|
23.02.2000
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Израиль (г) — 1:4
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Георгий Ярцев
|
Португалия (г) — 1:7
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Голландия (г) — 1:4
|
12.09.2007
|
ОЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Англия (г) — 0:3
|
26.03.2008
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Румыния (г) — 0:3
|
10.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
26.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
20.06.2016
|
ЧЕ
|
Леонид Слуцкий
|
Уэльс (н) — 0:3
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Бразилия (д) — 0:3
|
25.06.2018
|
ЧМ
|
Станислав Черчесов
|
Уругвай (д) — 0:3
|
15.11.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Германия (г) — 0:3
|
16.11.2019
|
ОЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (д) — 1:4
|
18.11.2020
|
ЛН
|
Станислав Черчесов
|
Сербия (г) — 0:5
|
12.06.2021
|
ЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (д) — 0:3
|
21.06.2021
|
ЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Дания (г) — 1:4
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю