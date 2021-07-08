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При Черчесове сборная России потерпела больше всего разгромных поражений

17:00
Станислав Черчесов. Фото Getty Images
Станислав Черчесов. Фото Getty Images
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На Евро-2020 сборная России потерпела два крупных поражения: от Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3) и Дании в Копенгагене (1:4). Для теперь уже бывшего главного тренера россиян Станислава Черчесова эти разгромы стали шестым и седьмым.

Ранее сборная под его руководством крупно уступала бразильцам, уругвайцам, немцам, сербам и тем же бельгийцам. Пять разгромов пришлись на время работы Гуса Хиддинка, два — Олега Романцева, по одному — Анатолия Бышовца, Георгия Ярцева и Леонида Слуцкого.

Крупные поражение сборной России

Дата

Турнир

Тренер

Соперник

16.06.1996

ЧЕ

Олег Романцев

Германия (н) — 0:3

18.11.1998

ТМ

Анатолий Бышовец

Бразилия (г) — 1:5

23.02.2000

ТМ

Олег Романцев

Израиль (г) — 1:4

13.10.2004

ОЧМ

Георгий Ярцев

Португалия (г) — 1:7

07.02.2007

ТМ

Гус Хиддинк

Голландия (г) — 1:4

12.09.2007

ОЧЕ

Гус Хиддинк

Англия (г) — 0:3

26.03.2008

ТМ

Гус Хиддинк

Румыния (г) — 0:3

10.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

26.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

20.06.2016

ЧЕ

Леонид Слуцкий

Уэльс (н) — 0:3

23.03.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Бразилия (д) — 0:3

25.06.2018

ЧМ

Станислав Черчесов

Уругвай (д) — 0:3

15.11.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Германия (г) — 0:3

16.11.2019

ОЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (д) — 1:4

18.11.2020

ЛН

Станислав Черчесов

Сербия (г) — 0:5

12.06.2021

ЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (д) — 0:3

21.06.2021

ЧЕ

Станислав Черчесов

Дания (г) — 1:4

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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