При Черчесове сборная России потерпела больше всего разгромных поражений

На Евро-2020 сборная России потерпела два крупных поражения: от Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3) и Дании в Копенгагене (1:4). Для теперь уже бывшего главного тренера россиян Станислава Черчесова эти разгромы стали шестым и седьмым.

Ранее сборная под его руководством крупно уступала бразильцам, уругвайцам, немцам, сербам и тем же бельгийцам. Пять разгромов пришлись на время работы Гуса Хиддинка, два — Олега Романцева, по одному — Анатолия Бышовца, Георгия Ярцева и Леонида Слуцкого.

Крупные поражение сборной России