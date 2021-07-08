На Украине отреагировали на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России

Известный украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение РФС разорвать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Всем понятно, что проблемы российского футбола не ограничиваются первой сборной, — сказал Франков «СЭ». — Никакой тренер не сможет нарожать игроков. Насколько я понимаю, падение российского еще продолжается. Домашний чемпионат мира стал счастливым исключением, там выжали из команды все, что могли. Обзавелись инфраструктурой, а теперь стал опять вплотную вопрос заваленного детского футбола и всего прочего. Я не вижу сейчас в России толкового выбора игроков и зажигающихся звездочек. После Головина кто настолько восхитил своим мастерством Россию, чтобы ему прочили успешную карьеру за границей. Поэтому я к Станиславу Саламовичу отношусь с уважением. Наверняка он делал ошибки, с кем-то из футболистов у него сформировались не очень хорошие отношения. У вас более пестрый журналистский небосвод, поэтому сложнее вести какую-то единую линию чем у нас. Хоть Тедеско, хоть кого угодно пригласите, никто не сможет исправить ситуацию».

Также Франков предположил, возможно ли как-то изменить ситуацию с российским футболом.

«На мой взгляд, отсутствует государственное видение футбола. Помощь государства заканчивается тем, что на местные бюджеты навешивают никому ненужные клубы. Это не помогает ни детским академиям, ни развитию массового футбола. Внешняя позитивная картина скрывает за собой редчайшую кадровую нищету. Мы же понимаем, что далеки от того, чтобы реально не учитывать результат даже на детском уровне. Нельзя, чтобы детские тренеры собирали с родителей деньги и давали судьям. Нельзя, чтобы ребенок попадал в стартовый состав за деньги родителей. Но как это побороть? Я не знаю. Не представляю, какой должен прийти руководитель, чтобы хотя бы немного с этими проблемами разобраться», — добавил Франков.

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).