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Черчесов выступил с заявлением после отставки из сборной России

16:50
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
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Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с заявлением после своей отставки из национальной команды.

«Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковыми о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России. Хотел бы поблагодарить всех,  с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет, — прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира-2022», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Контракт 57-летнего специалиста с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро был рассчитан до 30 декабря 2022 года.

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости