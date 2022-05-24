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Сегодня, 17:24

Дюков — о товарищеских матчах сборной России: «В сентябре планируем провести несколько игр, при чем не только с Белоруссией»

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о проведении товарищеских матчей сборной России.

— Почему сборная отказалась от идеи товарищеского матча с Ираном? Планируются ли какие-то товарищеские матчи?

— Тренерский штаб посчитал нецелесообразным проведения товарищеского матча летом. Запрета на проведения товарищеских матчей нет. В сентябре мы планируем провести несколько товарищеских матчей, в том числе на территории России. Это матчи не только с Белоруссией, есть другие команды.

Ранее «СЭ» сообщал, что национальная команда не будет не будет проводить матчи и тренировочный сбор по окончании сезона в РПЛ.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах.

Сборная России проводила последний учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

2 мая УЕФА объявил об отстранении российской команды от участия в Лиге наций нынешнего сезона. Сборная будет понижена в классе по завершении группового этапа и опустится из дивизиона B в дивизион C.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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