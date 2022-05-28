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Сегодня, 12:00

В РФС планируют проведение товарищеских матчей сборной и запуск Кубка премьер-лиги

Сергей Федоров
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Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» рассказал о возможных товарищеских матчах с участием сборной России.

«Считаем важным, чтобы сборные продолжили функционирование. Планируем сборы для всех команд и товарищеские матчи с национальными командами других стран. На этой неделе Исполком РФС рассмотрел несколько сценариев развития нового сезона. В том числе был рассмотрен запуск нового Кубка премьер-лиги», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с Белоруссией или Ираном.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.

РПЛ
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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