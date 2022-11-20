Канчельскис о сборной России: «Результат не так важен. Нужнее посмотреть молодежь, дать шанс»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» ничью сборной России в товарищеском матче против Узбекистана (0:0).

Игра состоялась сегодня, 20 ноября в Ташкенте.

«Результаты неважные. Сейчас, при такой обстановке, у футболистов не тот настрой, не та мотивация. Результат не так важен. Сейчас нужнее посмотреть молодежь, дать шанс. Конечно, хорошо, когда сборная выигрывает — это позитив, это эмоции. Но смотреть на результат нет никакого смысла, это глупо», — сказал Канчельскис «СЭ».

В четверг, 17 сборная России также сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) в Душанбе.