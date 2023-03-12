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Сегодня, 12:10

Ахметов: «После игры с «Динамо» мои шансы сыграть за сборную понизились»

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов оценил вероятность своего выхода на поле в матчах сборной России после попадания в расширенный состав национальной команды.

«Пока я только попал в расширенный список, но совершенно не факт, что я буду играть. Конечно, я хочу сыграть, но мне кажется, что после игры с «Динамо» ситуация чуть осложнилась, и мои шансы несколько понизились. Что касается соперников нашей сборной, то это хорошие команды, выше уровнем, чем те, что были до этого. Будут очень тяжелые матчи, и нужно отдать всего себя, чтобы показать красивую игру и победить», — цитирует Ахметова ТАСС.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в расширенный состав перед учебно-тренировочным сбором 41 футболиста, среди которых оказался Ахметов. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 17 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/17244647
Ильзат Ахметов
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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