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Сегодня, 09:13

Зделар хотел бы сыграть в товарищеском матче между Сербией и Россией

Руслан Минаев
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, что хотел бы принять участие в товарищеском матче сборной Сербии и России.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России, почему нет. Было бы здорово принять участие в таком матче. Кто выиграет? Это покажет только сам матч, но в товарищеских играх намного важнее сам факт встречи и радость, которую получат зрители», — цитирует Зделара «РБ Спорт».

Сборная России сыграет со сборной Узбекистана 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.

17 ноября национальная команда встретится со сборной Таджикистана.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sasha-zdelar-hotel-by-chtoby-serbiya-sy-grala-so-sbornoj-rossii/
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Сборная Сербии по футболу
Саша Зделар
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