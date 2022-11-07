Зделар хотел бы сыграть в товарищеском матче между Сербией и Россией

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, что хотел бы принять участие в товарищеском матче сборной Сербии и России.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России, почему нет. Было бы здорово принять участие в таком матче. Кто выиграет? Это покажет только сам матч, но в товарищеских играх намного важнее сам факт встречи и радость, которую получат зрители», — цитирует Зделара «РБ Спорт».

Сборная России сыграет со сборной Узбекистана 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.

17 ноября национальная команда встретится со сборной Таджикистана.