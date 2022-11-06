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Ари: «В Бразилии мне говорят: «У вас русское гражданство, вы русский!» Это еще больше вселяет патриотизм к России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари рассказал, что для него значит быть русским.

Ари получил гражданство России в 2018 году и даже провел 2 матча за национальную сборную.

— Вы говорили, что считаете себя русским. Что вообще для вас значит «быть русским»?

— Когда я вернулся в Бразилию, было чувство, что снова оказался дома. Тем не менее в России произошла большая часть значимых для моей жизни событий. У меня русская семья — дочка, супруга. Когда оформляю здесь какие-либо документы, мне чаще всего говорят: «У вас русское гражданство, вы русский!» Это еще больше прививает мне чувство патриотизма к России: вроде бы я нахожусь на родине, но иностранец.

— Интересный парадокс.

— Я люблю свой город и свою страну, но чувства, что я русский, никуда не делись и не денутся. У многих бразильцев сложилось мнение, якобы русские — очень жесткие и холодные люди. Своим примером показываю им, что это стереотипы. Да, было много историй с расизмом в России, и я тоже прошел через это, но с большой гордостью заявляю, что стал первым темнокожим игроком сборной России. Очень рад, что ситуация меняется в лучшую сторону и к темнокожим со временем стали относиться с меньшей предвзятостью, — заявил Ари Sport24.

Сейчас 36-летний Ари выступает за «Атлетико Сеаренсе» в третьем бразильском дивизионе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-06-ari-v-brazilii-mne-govoryat-u-vas-russkoye-grazhdanstvo-vy-russkiy-eto-yeshche-bolshe-vselyayet-patriotizm-k-rossii

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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31%

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Обе забьют - да

17%

1.74
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Сборная России по футболу
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