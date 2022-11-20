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Жуков об игре против Узбекистана: «У ребят очевидно отсутствует мотивация. Лучше уж двусторонки играть»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0).

— Некоторые болельщики говорят, что нашей сборной лучше вообще не играть, чем играть вничью с Таджикистаном и Узбекистаном. Какие вы сделали в целом выводы после прошедших матчей?
— Если после первого матча можно было сделать скидку на искусственное поле, что на нем трудно играть, то сегодня можно сказать одно — у ребят очевидно отсутствует мотивация. Лучше играть тренировочные двусторонки в таком случае, чем товарищеские официальные матчи, где видно, что футболисты не выкладываются. Кроме мотивации, видно, что команда не сыграна. Но оно и понятно, Карпин пробует разные сочетания игроков, это полезно. Но если уже вышли играть, тем более матч показывают по телевизору для болельщиков, нужно как-то по-другому это все делать, игроки должны быть более мотивированы.

— Ребята сами говорили, что играть за сборную — это уже мотивация.
— По этим матчам этого сказать невозможно.

— Какую эмоцию у вас вызывает игра нашей сборной после таких игр?
— Никакую, один удар по воротам за весь матч, нет движения. Понятно, что это товарищеский матч, но команда же играет для болельщиков.

— Пишут, что в АФК у нас ничего не получится, лучше оставаться в УЕФА.
— Ну, так говорить не надо. Если бы это был какой-то отборочный матч, они бы играли по-другому. Уровень нашей сборной все же выше, чем у тех команд, с которыми мы играли. В целом продолжать играть товарищеские матчи нужно.

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Александр Жуков
0
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