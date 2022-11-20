Джикикя — о сборной Узбекистана: «Почувствовал команду — достаточно хороший уровень»

Защитник сборной России Георгий Джикия после завершения товарищеского матча против Узбекистана (0:0) оценил силу соперника.

— Усталость, которая накопилась за весь сезон, повлияла?

— Не особо люблю говорить про усталость. Это сезон, игры, которые были запланированы. Не хочу ничего говорить об усталости. Если смотреть по игре, то тренерский штаб тоже оценивает это: кто-то играет тайм, кто-то 60 минут, кто-то 65-70. Все спокойно.

— Вы — защитник. Есть удовлетворение от того, что сыграли на ноль?

— Понятное дело, что сейчас не совсем правильно будет разделять защиту, полузащиту, нападение. Но когда команда сыграла на ноль, конечно, это приятно. Когда в оборонительной части нападающие играют очень важную роль, это и их заслуга тоже, что команда сыграла на ноль.

— Карпин сравнил сборную Узбекистана по силе со Словенией и Словакией. Согласны?

— Я мало, что знаю об Узбекистане. Конечно, знаю нескольких футболистов, которые играют. Но сегодня, когда уже сыграл, почувствовал команду — достаточно хороший уровень.