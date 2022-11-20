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Джикия — о матче с Узбекистаном: «У Соболева были достаточно хорошие моменты»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился подробностями товарищеского матча с национальной командой Узбекистана (0:0).

— За воротами большой баннер «Красно-белый Ташкент». Обратили внимание?

— Да, сейчас ребята ждут у автобуса, выйду. И там наши ребята из Москвы тоже прилетели и поддерживали. Хочется сейчас пойти и тоже им немного времени уделить.

— В конце матча у ворот сборной России был момент, когда упал узбекский игрок, мог быть пенальти.

— Я даже не видел, если честно, этот момент. Ребята начали обсуждать. Повтор не смотрел. Это игра. Давайте смотреть все 90 минут. Если каждый момент обсуждать, до завтра будем стоять.

— Саша Соболев расстроился? Он эмоционально реагировал на каждый момент, было видно, что хотел забить.

— У него были достаточно хорошие моменты. К сожалению, не получилось забить. Понятное дело, как форвард, он хотел забить. Ничего страшного.

— Матчи с такими соперниками делают сборную России слабее?

— Почему?

— Уровень не такой высокий. Сборная России не имеет равных конкурентов.

— Провокационный вопрос задаете.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
Сборная России по футболу
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