Джикия — о матче с Узбекистаном: «У Соболева были достаточно хорошие моменты»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился подробностями товарищеского матча с национальной командой Узбекистана (0:0).

— За воротами большой баннер «Красно-белый Ташкент». Обратили внимание?

— Да, сейчас ребята ждут у автобуса, выйду. И там наши ребята из Москвы тоже прилетели и поддерживали. Хочется сейчас пойти и тоже им немного времени уделить.

— В конце матча у ворот сборной России был момент, когда упал узбекский игрок, мог быть пенальти.

— Я даже не видел, если честно, этот момент. Ребята начали обсуждать. Повтор не смотрел. Это игра. Давайте смотреть все 90 минут. Если каждый момент обсуждать, до завтра будем стоять.

— Саша Соболев расстроился? Он эмоционально реагировал на каждый момент, было видно, что хотел забить.

— У него были достаточно хорошие моменты. К сожалению, не получилось забить. Понятное дело, как форвард, он хотел забить. Ничего страшного.

— Матчи с такими соперниками делают сборную России слабее?

— Почему?

— Уровень не такой высокий. Сборная России не имеет равных конкурентов.

— Провокационный вопрос задаете.