Пиняев признан лучшим молодым игроком сборной России по итогам сезона 2022/23

Нападающий Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком сборной России по итогам сезона 2022/23, сообщается на сайте РФС.

26 марта 2022 футболист в возрасте 17 лет и 144 дня провел свою первую игру за молодежную сборную России.

17 ноября 2022 года Пиняев вышел в стартовом составе основной команды на товарищеский матч с Таджикистаном и стал самым футболистом в истории сборной — 18 лет и 15 дней. 26 марта 2023 года забил свой первый мяч за сборную России в товарищеском матче против сборной Ирака (2:0). Всего за национальную команду он провел 3 матча, забив 1 гол.