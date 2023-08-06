Сборная России в сентябре может сыграть против Мали

В пресс-службе сборной Мали заявили, что получили запрос от РФС на проведение товарищеского матча между национальными командами.

В пресс-службе африканской сборной заявили, что рассматривают предложение и пока не давали ответа РФС

«Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре», — цитирует ответ пресс-службы Sport24.

?Сборная Мали занимает 51-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее сообщалось, что 12 сентября сборная России сыграет против Катара. Игра пройдет на поле соперника в Дохе. В своем последнем матче команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).