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Сегодня, 15:18

Сборная России в сентябре может сыграть против Мали

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В пресс-службе сборной Мали заявили, что получили запрос от РФС на проведение товарищеского матча между национальными командами.

В пресс-службе африканской сборной заявили, что рассматривают предложение и пока не давали ответа РФС

«Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре», — цитирует ответ пресс-службы Sport24.

?Сборная Мали занимает 51-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее сообщалось, что 12 сентября сборная России сыграет против Катара. Игра пройдет на поле соперника в Дохе. В своем последнем матче команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Мали по футболу
Сборная России по футболу
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