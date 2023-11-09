Осинькин считает, что Горшков и Солдатенков заслужили вызов в сборную России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил вызов в сборную России Юрия Горшкова и Александра Солдатенкова.

В список игроков, выбранных главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, вошли 29 футболистов.

«Считаю, оба игрока вызваны в сборную России заслуженно, ребята прибавляют и показывают достойную игру.

Я так понимаю, что у сборной сейчас будет одна игра, а не две, и меньшее количество игроков в обойме: вызваны три центральных защитника и четвертый Сильянов, который может подменить", — цитирует тренера Metaratings.ru.

Учебно-тренировочный сбор стартует 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.