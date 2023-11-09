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Балахнин считает, что Кривцов и Черников заслужили вызов в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал вызов полузащитников «Краснодара» Никиты Кривцова и Александра Черникова в сборную России.

«Это уже прогресс, что Карпин вызвал Кривцова и Черникова. Эти ребята сейчас здорово прибавили, в центре поля они определяют игру «Краснодара». Будет интересно на них посмотреть в сборной. Их качества всем уже давно известны, не понимаю, почему Карпин не вызывал их раньше. Кривцов и Черников 100 процентов заслужили вызов в сборную», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав российской сборной на ноябрьский сбор попали 29 футболистов.

20 ноября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Черников
Футбол
Сборная России по футболу
Никита Кривцов
Сергей Балахнин
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