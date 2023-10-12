Ондуа поделился ожиданиями от товарищеской встречи со сборной России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа поделился ожиданиями от товарищеской встречи со сборной России.

«Матч с Россией — это гордость для меня. Тем более игра будет дома, перед своими родными и друзьями. Это особенный день для меня. Я знаком со многими игроками сборной России. Кто-то со мной был в академии «Локомотмва», с кем-то я играл в РПЛ или против кого-то. Будет интересно встретиться с ребятами на поле. Многие наши футболисты играют в больших европейских клубах. Но сила нашей сборной именно в командной игре», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.