Мостовой: «Сейчас каждый соперник сборной России статусный»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы национальной команды в матче с Камеруном.

«Наверное, все-таки посмотрю сегодняшний матч. Сейчас каждый соперник сборной России статусный, другое дело, в какой игровой форме обе сборные. Если выиграем сегодня, то все будет здорово, проиграем — все равно всем будет. Если проиграют, то все будут говорить о мотивации, это замкнутый круг. Поэтому посмотрим сегодня, что и как будет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.