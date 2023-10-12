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Сегодня, 16:32

Мостовой: «Сейчас каждый соперник сборной России статусный»

Мостовой оценил шансы сборной России в матче с Камеруном
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы национальной команды в матче с Камеруном.

«Наверное, все-таки посмотрю сегодняшний матч. Сейчас каждый соперник сборной России статусный, другое дело, в какой игровой форме обе сборные. Если выиграем сегодня, то все будет здорово, проиграем — все равно всем будет. Если проиграют, то все будут говорить о мотивации, это замкнутый круг. Поэтому посмотрим сегодня, что и как будет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-navernoe-posmotryu-match-sborny-h-rossii-i-kameruna/
Александр Мостовой
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