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Олимпийский чемпион Юрий Савичев высказался о немецких тренерах, которые могут возглавить сборную России

21:25
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Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» высказался о немецких специалистах, которых называют кандидатами на пост главного тренера сборной России.

Йоахим Лев и&nbsp;Доменико Тедеско.«Лев вряд ли рискнет приехать в Россию, а вот для Тедеско это вызов». Интервью Юрия Савичева

«Немецкая тренерская школа всегда высоко котировалась в футбольном мире, — сказал Савичев. — У нее большие традиции, хорошо выстроенная система подготовки специалистов, которая передается из поколения в поколение. Что касается названных тобой кандидатов, то вряд ли Лев сейчас готов решиться на столь рискованный шаг и, скорее всего, возьмет паузу. Хотя в этом ряду его выделяет победа на чемпионате мира-2014. У Кунца тоже есть тренерские успехи, но с молодежной сборной. Это его нынешний уровень. Что касается Тедеско, то в России его способности хорошо известны, а ему знакомы ресурсы ее футбола. В этом его несомненный плюс. Кроме того, он обладает способностью заряжать команду победным настроением, жаждой борьбы. Работа с российской сборной — новый поворот в карьере и вызов. А Доменико — человек азартный. Что может сыграть свою роль».

На прошлой неделе пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. Савичев значительную часть карьеры провел в Германии и остался жить в этой стране после ухода из футбола.

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