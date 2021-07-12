Дмитрий Песков: «Никакие башни Кремля в сторону футбола поворачиваться не будут»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность влияния Кремля на футбол в России, отметил, что в спорте должны работать профессионалы.

«Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли надеяться на то, что Кремль «всеми своими башнями и стенами повернется лицом к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол», информирует РИА Новости.

Сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B на чемпионате Европы, набрав три очка. Российские футболисты потерпели поражение от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также обыграли финнов (1:0).

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с главным тренером Станиславом Черчесовым.