Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» высказался по поводу снижения в Европе спроса на российских игроков.

«Потому спрос и упал, что игроки сами не горят желанием уезжать в Европу, — сказал Савичев. — Их вполне устраивает все, что они имеют дома. Дело еще в том, что частенько футболисту платят деньги, которых он не стоит. И если он это знает, то зачем рваться, испытывать судьбу в клубах, где на каждой тренировке надо доказывать право на место в составе. Я проходил через все это, хотя в Греции и Германии мне не довелось поиграть в звездных командах. Вот почему с огромным уважением отношусь к Александру Кержакову, который в свое время, имея все в «Зените», решился подписать более скромный контракт с испанской «Севильей».