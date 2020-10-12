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«Небо и земля». Черчесов — о разнице между матчами со зрителями и без

00:47
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча Лиги наций со сборной Турции (1:1) рассказал, как влияет на атмосферу игры наличие зрителей на трибунах.

— Есть с чем сравнить трибуны. Прошлый матч играли с Сербией — был пустой стадион. Это небо и земля. Абсолютно другая атмосфера. Спасибо болельщикам за поддержку. Футбол приобретает совсем другой вид. (Наталья Юрина)

Россия — Турция

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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