«Мы на Евро!» Радость сборной России

Официальный Twitter сборной России опубликовал в своем аккаунте запись, которую посвятил досрочному выходу национальной команды на чемпионат Европы-2020 после победы над Кипром (5:0). Встреча прошла сегодня, 13 октября, в Никосии.

— Мы на Евро! — написано в Twitter сборной России.

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