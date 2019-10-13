«Мы на Евро!» Радость сборной России
21:06
Официальный Twitter сборной России опубликовал в своем аккаунте запись, которую посвятил досрочному выходу национальной команды на чемпионат Европы-2020 после победы над Кипром (5:0). Встреча прошла сегодня, 13 октября, в Никосии.
— Мы на Евро! — написано в Twitter сборной России.
МЫ НА ЕВРО!!! ??? pic.twitter.com/fUo9chpDND— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!
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