Мухин — о вызове в сборную России: «Я офигел»
Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин прокомментировал свой вызов в сборную России на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022.
«О вызове узнал 2 часа назад. Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел. Звонок был от нашего врача, который работает в клубе, а сейчас в сборной.
Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу и сказал, что я вызван в национальную сборную. Еду не уронил, все четко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так вышло», — цитирует Мухина Metaratings.
Сегодня, 19 марта, 19-летний хавбек был вызван на место травмированного Романа Зобнина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/ya-ofigel-mukhin-otreagiroval-na-debyutnyy-vyzov-v-sbornuyu-rossii/
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