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Мухин — о вызове в сборную России: «Я офигел»

18:50
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Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин прокомментировал свой вызов в сборную России на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022.

«О вызове узнал 2 часа назад. Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел. Звонок был от нашего врача, который работает в клубе, а сейчас в сборной.

Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу и сказал, что я вызван в национальную сборную. Еду не уронил, все четко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так вышло», — цитирует Мухина Metaratings.

Сегодня, 19 марта, 19-летний хавбек был вызван на место травмированного Романа Зобнина.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/ya-ofigel-mukhin-otreagiroval-na-debyutnyy-vyzov-v-sbornuyu-rossii/

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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