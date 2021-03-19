Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин прокомментировал свой вызов в сборную России на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022.

«О вызове узнал 2 часа назад. Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел. Звонок был от нашего врача, который работает в клубе, а сейчас в сборной.



Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу и сказал, что я вызван в национальную сборную. Еду не уронил, все четко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так вышло», — цитирует Мухина Metaratings.

Сегодня, 19 марта, 19-летний хавбек был вызван на место травмированного Романа Зобнина.