В «Монако» сообщили, что Головин не сможет сыграть против Словении в матче отбора ЧМ-2022
«Монако» на официальном сайте сообщил, что полузащитник Александр Головин не выступит за сборную России в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 со Словенией в Сочи.
По данным источника, клубы чемпионата Франции не хотят отпускать футболистов за пределы ЕС из-за ограничений по коронавирусу. Таким образом, Головин пропустит матч в Сочи, где сборная встретится со словенцами 27 марта. Французская лига и клубы договорились, что игроки будут выступать за свои сборные только в странах ЕС. В противном случае потом нужно отбывать карантин.
В гостевых матчах с Мальтой и Словакией россиянин сможет принять участия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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