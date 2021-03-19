В «Монако» сообщили, что Головин не сможет сыграть против Словении в матче отбора ЧМ-2022

«Монако» на официальном сайте сообщил, что полузащитник Александр Головин не выступит за сборную России в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 со Словенией в Сочи.

По данным источника, клубы чемпионата Франции не хотят отпускать футболистов за пределы ЕС из-за ограничений по коронавирусу. Таким образом, Головин пропустит матч в Сочи, где сборная встретится со словенцами 27 марта. Французская лига и клубы договорились, что игроки будут выступать за свои сборные только в странах ЕС. В противном случае потом нужно отбывать карантин.