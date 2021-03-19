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Черчесов объяснил вызов 19-летнего Мухина в сборную России

21:45
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника «Локомотива» Максима Мухина в национальную команду.

«Мы внимательно смотрели за ним и в том году, и в этом. Он великолепно выглядел. У него есть все качества, которые нас устраивают: он мобильный, объемный, по всем параметрам подходит. Неважно, сколько ему лет, главное — это его умения. Он вызван так как ситуация нам позволяет это сделать», — сказал Черчесов в эфире «Матч премьер».

Сегодня, 19 марта, 19-летний футболист был впервые вызван в сборную России, чтобы заменить травмированного Романа Зобнина.

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