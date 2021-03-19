Черчесов объяснил вызов 19-летнего Мухина в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника «Локомотива» Максима Мухина в национальную команду.
«Мы внимательно смотрели за ним и в том году, и в этом. Он великолепно выглядел. У него есть все качества, которые нас устраивают: он мобильный, объемный, по всем параметрам подходит. Неважно, сколько ему лет, главное — это его умения. Он вызван так как ситуация нам позволяет это сделать», — сказал Черчесов в эфире «Матч премьер».
Сегодня, 19 марта, 19-летний футболист был впервые вызван в сборную России, чтобы заменить травмированного Романа Зобнина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю