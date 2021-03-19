Черчесов объяснил вызов 19-летнего Мухина в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника «Локомотива» Максима Мухина в национальную команду.

«Мы внимательно смотрели за ним и в том году, и в этом. Он великолепно выглядел. У него есть все качества, которые нас устраивают: он мобильный, объемный, по всем параметрам подходит. Неважно, сколько ему лет, главное — это его умения. Он вызван так как ситуация нам позволяет это сделать», — сказал Черчесов в эфире «Матч премьер».

Сегодня, 19 марта, 19-летний футболист был впервые вызван в сборную России, чтобы заменить травмированного Романа Зобнина.