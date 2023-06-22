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Мостовой: «Меня никто близко к сборной России не подпустит, вы чего»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выступил против совмещения постов тренера клуба и национальной команды.

«Остаюсь при своем мнении — нигде в мире нет совмещения постов тренера клуба и сборной, как у нас. Ха-ха-ха, назовите мне хоть одну страну, где такое есть. Зачем это нужно», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также он ответил на вопрос, готов ли возглавить сборную России после получения тренерской лицензии.

«Да никто меня туда близко не подпустит, вы чего. Я же, как многие говорят, в футбол не играл. Хотя у меня забитых голов больше, чем у многих — игр. Чего я только ни слышал, чего только ни видел. Спокойно отношусь», — добавил экс-футболист.

На данный момент сборную России возглавляет главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

В мае стало известно, что Мостовой подал документы для обучения в академии РФС. Он будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-menya-nikto-blizko-k-sbornoj-rossii-ne-podpustit-vy-chego/
Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
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