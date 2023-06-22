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Сегодня, 08:30

Тренер сборной Казахстана ответил на вопрос, может ли его команда сыграть контрольный матч с Россией

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Магомед Адиев.
Фото Казахстанская федерация футбола

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сказал «СЭ», что сейчас не думает о возможных предложениях от клубов РПЛ.

— Кто из российских коллег вас сейчас поздравил после победы над Северной Ирландией?

— Честно говоря, даже не могу вам сказать. Мой телефон настолько перегружен сообщениями... Я даже их не разбирал еще. Вот только сегодня начал потихоньку читать и отвечать.

— Сколько же получили поздравлений?

— Не знаю... Где-то около ста. Пишут на оба номера. Надо сесть и ответить. Это займет около двух часов.

— Допускаете, что летом вы получите предложение от клуба РПЛ?

— Я об этом особо не думаю. Живу настоящим. Мне нравится работа в сборной Казахстана. Мне кажется, что пока я нахожусь на своем месте. Понятно, что тренер всегда хочет чего-то большего. Если появится вариант, будем все взвешивать. Поступит предложение — подумаем. А так — я подобными вещами себе голову не забиваю.

— Вы говорили, что в прошлом году была идея провести товарищеский матч с Россией. Она по-прежнему жива?

— Сейчас эти разговоры поутихли. Дело в том, что всю осень у сборной Казахстана очень плотный график. В эти даты мы не сможем сыграть с Россией. А в декабре футболисты обеих сборных уже будут в отпуске. Есть ли смысл перед Новым годом проводить такой матч? Пока четкого понимания нет.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Полное интревью с Магомедом Адиевым читайте на сайте «СЭ»

Магомед Адиев
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