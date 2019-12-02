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Месси — ван Дейк — 7:0. Игроки сборной России уверены, что «Золотой мяч» выиграет аргентинец

18:33

Пресс-служба сборной России провела опрос среди футболистов национальной команды, кто выиграет «Золотой мяч"-2019. Главными претендентами на награду являются Лионель Месси и Виргил ван Дейк.

В опросе поучаствовали Магомед Оздоев, Гильерме, Вячеслав Караваев, Сергей Петров, Денис Черышев, Роман Зобнин и Дмитрий Баринов. Все семь игроков проголосовали за Месси.

Церемония вручения «Золотого мяча"-2019 состоится сегодня, 2 декабря, в Париже. Начало — в 22.30 по московскому времени.

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