Матыцин назвал требования к новому главному тренеру сборной России
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что имя нового главного тренера сборной России по футболу станет известно до очередного тура отборочного турнира ЧМ-2022.
«Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, чтобы умел создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола», — приводит ТАСС слова Матыцина.
8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по обоюдному согласию сторон. Черчесов возглавлял национальную команду с августа 2016 года, при нем команда дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018 и не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.
Ближайший матч сборная России проведет против Хорватии 1 сентября в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
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