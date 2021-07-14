Матыцин назвал требования к новому главному тренеру сборной России

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что имя нового главного тренера сборной России по футболу станет известно до очередного тура отборочного турнира ЧМ-2022.

«Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, чтобы умел создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола», — приводит ТАСС слова Матыцина.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по обоюдному согласию сторон. Черчесов возглавлял национальную команду с августа 2016 года, при нем команда дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018 и не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.

Ближайший матч сборная России проведет против Хорватии 1 сентября в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.