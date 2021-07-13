15 июля исполком РФС даст оценку выступлению сборной на Евро, а также утвердит список 33-х лучших игроков сезона РПЛ
В четверг, 15 июля, в формате видеоконференцсвязи пройдет очередное заседание исполкома РФС. Начало — в 12.00 (мск), сообщает сайт организации.
Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:
Стратегические вопросы
1. Об итогах выступления сборной команды России на Чемпионате Европы по футболу Евро 2020.
2. О результатах исследований компании Hypercube.
Операционные вопросы
3. Об утверждении 33-х лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона 2020-2021 гг.
4. Об утверждении списка судей, ассистентов судей и инспекторов Всероссийских профессиональных соревнований на первую половину сезона 2021-2022 гг.
5. Об утверждении регламента и календаря соревнований Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги — 2 сезона 2021-2022 гг.
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