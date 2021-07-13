15 июля исполком РФС даст оценку выступлению сборной на Евро, а также утвердит список 33-х лучших игроков сезона РПЛ

В четверг, 15 июля, в формате видеоконференцсвязи пройдет очередное заседание исполкома РФС. Начало — в 12.00 (мск), сообщает сайт организации.

Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

Стратегические вопросы

1. Об итогах выступления сборной команды России на Чемпионате Европы по футболу Евро 2020.

2. О результатах исследований компании Hypercube.

Операционные вопросы

3. Об утверждении 33-х лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона 2020-2021 гг.

4. Об утверждении списка судей, ассистентов судей и инспекторов Всероссийских профессиональных соревнований на первую половину сезона 2021-2022 гг.

5. Об утверждении регламента и календаря соревнований Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги — 2 сезона 2021-2022 гг.