«Спартак» пошутил над Джикией: «В этом мире неизбежны смерть, налоги и награда лучшему игроку матча в сборной»
«Спартак» пошутил над капитаном команды Георгием Джикией, который был признан лучшим игроком матча сборной России с Хорватией (0:0).
«В этом мире неизбежны только смерть, налоги и награда лучшему игроку матча в сборной для Георгия Джикии. Уже четвертая подобная награда для кэпа в этом году», — говорится в Twitter красно-белых.
Ранее Джикия признавался лучшим в матчах сборной России со Словакией, Польшей и Болгарией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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