Сафонов: «Было интересно выходить из-под прессинга Камеруна»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Камеруном (1:0).

«Игра понравилась. Камерун — хорошая команда. Камерунцы показали, что хорошо подготовлены физически. Бегут, несутся. Было интересно выходить из-под их прессинга. К концу второго тайма они не верили, что могут отобрать мяч», — сказал Сафонов «СЭ».

Матч Россия — Камерун прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.